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Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на клубный чемпионат мира

Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на клубный чемпионат мира Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил квоты конфедераций для клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в новом формате.
Футбол
15 февраля 2023 г. 10:12
Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на клубный чемпионат мира

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил квоты конфедераций для клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в новом формате.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт организации.

Совет ФИФА постановил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит 12 мест, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) - шесть, Азиатская конфедерация футбола (AFC), Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - по четыре, Конфедерация футбола Океании (OFC) - одно место. Также одно место будет зарезервировано за хозяином турнира.

Решение по распределению путевок было принято на основе набора объективных показателей и критериев. В декабре прошлого года было объявлено, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Впервые турнир по новой формуле будет разыгран в июне‑июле 2025 года.

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