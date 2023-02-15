Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на клубный чемпионат мира

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил квоты конфедераций для клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в новом формате.

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил квоты конфедераций для клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в новом формате.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт организации.

Совет ФИФА постановил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит 12 мест, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) - шесть, Азиатская конфедерация футбола (AFC), Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - по четыре, Конфедерация футбола Океании (OFC) - одно место. Также одно место будет зарезервировано за хозяином турнира.

Решение по распределению путевок было принято на основе набора объективных показателей и критериев. В декабре прошлого года было объявлено, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Впервые турнир по новой формуле будет разыгран в июне‑июле 2025 года.