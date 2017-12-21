Совершен трансфер игрока "Нефтчи" в боливийский клуб

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Игрок "Нефтчи" Уго Баргас продолжит карьеру в боливийском клубе "Блуминг".

Как сообщает Report, об этом El Mundo заявил менеджер южноамериканского представителя Тито Паз.

Он сообщил, что 31-летний аргентинский нападающий примкнет к "Блумингу" в первую неделю января 2018 года: "Мы послали ему официальное предложение в связи с контрактом. Переговоры прошли успешно. Соглашение соответствует нашему бюджету".

Сообщается, что в квоте лимита на легионеров Баргас займет место чилийца Даниела Некульма.

Отметим, что Уго Баргас перешел в "Нефтчи" из "Блуминга", в котором играл в 2012-2013 и 2015-2017 годах. В феврале этого года Баргас подписал однолетний контракт с флагманом. В октябре его контракт был продлен до конца текущего сезона.