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    Совершен трансфер игрока "Нефтчи" в боливийский клуб

    Уго Баргас примкнет к Блумингу в первую неделю января 2018 года

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Игрок "Нефтчи" Уго Баргас продолжит карьеру в боливийском клубе "Блуминг".

    Как сообщает Report, об этом El Mundo заявил менеджер южноамериканского представителя Тито Паз.

    Он сообщил, что 31-летний аргентинский нападающий примкнет к "Блумингу" в первую неделю января 2018 года: "Мы послали ему официальное предложение в связи с контрактом. Переговоры прошли успешно. Соглашение соответствует нашему бюджету".

    Сообщается, что в квоте лимита на легионеров Баргас займет место чилийца Даниела Некульма.

    Отметим, что Уго Баргас перешел в "Нефтчи" из "Блуминга", в котором играл в 2012-2013 и 2015-2017 годах. В феврале этого года Баргас подписал однолетний контракт с флагманом. В октябре его контракт был продлен до конца текущего сезона.

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