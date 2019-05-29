Сотрясение мозга может стать причиной проведения дополнительной замены в футбольных матчах

В футбольных матчах может быть введена дополнительная замена в случае, если кто-либо из футболистов получил сотрясение мозга.

Как передает Report, данный вопрос обсуждался в ходе прошедшего сегодня в Баку заседания Исполнительного комитета УЕФА. В связи с этим было решено направить соответствующую заявку в ФИФА.

Также на заседании было определено место проведения финала Лиги Чемпионов среди женщин в 2021 году. Игра пройдет на стадионе "Гамла Уллеви" в шведском Гетеборге.

Отметим, что следующее заседание Исполкома УЕФА пройдет 24 сентября в Любляне.