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Сотрудничество с Роналду обошлось "Ювентусу" в 277 млн евро

Сотрудничество с Роналду обошлось "Ювентусу" в 277 млн евро Финансовые трудности "Ювентуса" связаны с неэффективными инвестициями клуба на сумму более 500 млн евро.
Футбол
22 декабря 2021 г. 01:26
Сотрудничество с Роналду обошлось Ювентусу в 277 млн евро
Криштиану Роналду

Финансовые трудности "Ювентуса" связаны с неэффективными инвестициями клуба на сумму более 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, проблемы начались со сделки клуба с нападающим Гонсало Игуаином. Трансфер футболиста стоил "Ювентусу" 91 млн евро, а зарплата игрока составила 7,5 млн евро за сезон. Сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающим за "Манчестер Юнайтед", обошлось "Ювентусу" в 277 млн евро, включая стоимость трансфера, зарплату и прочие расходы.

Общая стоимость хавбека Дугласа Косты составила 87 млн евро. Переход полузащитника Артура также стал неудачным вложением средств: он обошелся клубу в 85 млн евро. На Федерико Бернардески ушло 73 млн евро, на Деяна Кулушевски - 49 млн евро, Адриен Рабьо в 29 млн евро, Марко Пьяца - в 32 млн евро. Также удар по финансовому положению "Ювентуса" нанесла продажа защитника Кристиана Ромеро, ныне играющего за "Тоттенхэм Хотспур". Он был куплен за 28 млн евро, а позже продан в "Аталанту" за 15 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu ilə əməkdaşlıq "Yuventus"a 277 milyon avroya başa gəlib

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