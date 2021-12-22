Сотрудничество с Роналду обошлось "Ювентусу" в 277 млн евро

Финансовые трудности "Ювентуса" связаны с неэффективными инвестициями клуба на сумму более 500 млн евро.

Финансовые трудности "Ювентуса" связаны с неэффективными инвестициями клуба на сумму более 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, проблемы начались со сделки клуба с нападающим Гонсало Игуаином. Трансфер футболиста стоил "Ювентусу" 91 млн евро, а зарплата игрока составила 7,5 млн евро за сезон. Сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающим за "Манчестер Юнайтед", обошлось "Ювентусу" в 277 млн евро, включая стоимость трансфера, зарплату и прочие расходы.

Общая стоимость хавбека Дугласа Косты составила 87 млн евро. Переход полузащитника Артура также стал неудачным вложением средств: он обошелся клубу в 85 млн евро. На Федерико Бернардески ушло 73 млн евро, на Деяна Кулушевски - 49 млн евро, Адриен Рабьо в 29 млн евро, Марко Пьяца - в 32 млн евро. Также удар по финансовому положению "Ювентуса" нанесла продажа защитника Кристиана Ромеро, ныне играющего за "Тоттенхэм Хотспур". Он был куплен за 28 млн евро, а позже продан в "Аталанту" за 15 млн евро.