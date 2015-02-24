​Состоятся встречи стадии плей-офф Лиги Чемпионов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся очередные встречи стадии плей-офф Лиги Чемпионов. Как сообщает Report, ночью пройдут два матча.

Итальянский клуб "Ювентус" примет "Боруссию". Встречу туринского представителя с немецким клубом будет судить Антонио Матеу Лаос. "Ювентус" вышел в плей-офф как вторая команда группы А. "Старая синьора" на групповой стадии отстала от "Атлетико Мадрид". Дортмундская "Боруссия" завоевала право участия в плей-офф как лидер группы D.

Другая встреча состоится между "Манчестер-Сити" и "Барселоной". Немец Ферих Брих даст стартовый свисток в начале встречи, которая пройдет на стадионе Этихад в английском городе Манчестер. "Горожане" завершили групповой этап вторыми, каталонцы же являются его лидерами.

Отметим, что ответные матчи пар пройдут 18 марта.

24 февраля

23:45. "Ювентус" -"Боруссия"

23:45. "Манчестер-Сити" - "Барселона"