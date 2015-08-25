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    Состоятся ответные игры плей-офф Лиги чемпионов

    В сегодняшних играх определится судьба 10 команд

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, вечером определятся 5 команд, которые получат лицензию в самый престижный  клубный турнир континента. 

    Шотландский клуб "Селтик", устранивший "Карабах" из борьбы, встретится с "Мальмё". В матче в Швеции гости выйдут на поле с преимуществом - дома "Селтик" одержал победу со счетом 3:2.

    25 августа

    Лига чемпионов, ответные матчи плей-офф

    23:45. "Мальмё" (Швеция) - "Селтик" (Шотландия)

    Первая игра  - 2:3

    23:45. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Базель" (Швейцария)

    Первая игра - 2:2

    23:45. "Динамо" (Хорватия) - "Скендербеу" (Албания)

    Первая игра - 2:1

    23:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Рапид" (Австрия)

    Первая игра - 1:0

    23:45. "Монако" (Франция) - "Валенсия" (Испания)

    Первая игра - 1:3

    Отметим, что судьба других 5 пар прояснится завтра. 

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