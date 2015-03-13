​Состоятся ответные игры 1/4 финала Кубка Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные игры 1/4 финала Кубка Азербайджана.
Как сообщает Report, две встречи состоятся в Баку, по одной в Закаталах и Лянкяране.
Сначала встретятся клубы "АЗАЛ"-"Нефтчи" и "Баку"-"Карабах". На игре в Шувяланах и "АЗАЛ", и "Нефтчи" имеют шанс пройти в очередной этап. Первая встреча завершилась ничьей, поэтому, чтобы получить путевку в 1/4 финал, в течение 90 минут "АЗАЛ" не должен пропустить в свои ворота ни один гол, а "Нефтчи" продолжит борьбу, так как последняя игра команды завершилась ничьей.
На встрече между командами "Баку" и "Карабах" фаворитом является агдамский клуб. В отличие от встречи в Шувяланах, на этой игре "Карабах" имеет превосходство. Выглядит невозможной вероятность приостановки борьбы команды забившего в ворота соперника 3 безответных гола Гурбана Гурбанова из-за сегодняшнего результата.
Успеху мешает также материальное положение команды "Баку".
В регионах встретятся команды "Хазар-Лянкяран"-"Интер" и "Симург"-"Габала".
13 марта (пятница)
15:00. АЗАЛ (Баку) – "Нефтчи" (Баку)
Судьи: Инглаб Мамедов, Вагиф Мусаев, Рагиль Рамазанов, Эльман Мусаев
Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Алияр Агаев
Баку, "AZALArena"
Первая игра: 0:0
15:00. "Баку" – "Карабах" (Агдам)
Судьи: Халил Халилов, Азер Аскеров, Мехман Махмудов, Яшар Аббасов
Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Орхан Мамедов
Учебно-тренировочная база стадиона клуба "Баку"
Первая игра - 0:3
17:00. "Хазар-Лянкяран" - "Интер" (Баку)
Судьи: Рагим Гасанов, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Омар Пашаев
Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"
Первая игра - 0:2
17:00. "Симург" (Закатала) – "Габала"
Судьи: Рамиль Диниев, Намик Гусейнов, Кямран Байрамов Мунис Абдуллаев
Дополнительные помощники судей: Фариз Юсифов, Этибар Гасанов
Городской стадион Закаталы
Первая игра - 0:3
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости