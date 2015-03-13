​Состоятся ответные игры 1/4 финала Кубка Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные игры 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report, две встречи состоятся в Баку, по одной в Закаталах и Лянкяране.

Сначала встретятся клубы "АЗАЛ"-"Нефтчи" и "Баку"-"Карабах". На игре в Шувяланах и "АЗАЛ", и "Нефтчи" имеют шанс пройти в очередной этап. Первая встреча завершилась ничьей, поэтому, чтобы получить путевку в 1/4 финал, в течение 90 минут "АЗАЛ" не должен пропустить в свои ворота ни один гол, а "Нефтчи" продолжит борьбу, так как последняя игра команды завершилась ничьей.

На встрече между командами "Баку" и "Карабах" фаворитом является агдамский клуб. В отличие от встречи в Шувяланах, на этой игре "Карабах" имеет превосходство. Выглядит невозможной вероятность приостановки борьбы команды забившего в ворота соперника 3 безответных гола Гурбана Гурбанова из-за сегодняшнего результата.

Успеху мешает также материальное положение команды "Баку".

В регионах встретятся команды "Хазар-Лянкяран"-"Интер" и "Симург"-"Габала".

13 марта (пятница)

15:00. АЗАЛ (Баку) – "Нефтчи" (Баку)

Судьи: Инглаб Мамедов, Вагиф Мусаев, Рагиль Рамазанов, Эльман Мусаев

Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Алияр Агаев

Баку, "AZALArena"

Первая игра: 0:0





15:00. "Баку" – "Карабах" (Агдам)

Судьи: Халил Халилов, Азер Аскеров, Мехман Махмудов, Яшар Аббасов

Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Орхан Мамедов

Учебно-тренировочная база стадиона клуба "Баку"

Первая игра - 0:3





17:00. "Хазар-Лянкяран" - "Интер" (Баку)

Судьи: Рагим Гасанов, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Омар Пашаев

Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

Первая игра - 0:2





17:00. "Симург" (Закатала) – "Габала"

Судьи: Рамиль Диниев, Намик Гусейнов, Кямран Байрамов Мунис Абдуллаев

Дополнительные помощники судей: Фариз Юсифов, Этибар Гасанов

Городской стадион Закаталы

Первая игра - 0:3