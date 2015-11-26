Состоятся матчи очередного тура Лиги Европы

Баку. 26 ноября.REPORT.AZ/ Сегодня состоятся игры 5-го группового тура Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, 24 матча по 12 группам начнутся в различное время.

Вначале на поле выйдут "Динамо" (Минск, Беларусь), а также российские команды "Рубин" и "Краснодар".

В группе J, в которой играет "Карабах (4 очка в активе), французский "Монако" (6 очков) примет "Андерлехт" (Бельгия).

26 ноября

Группа A

00:05. "Молде" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция)

00:05. "Селтик" (Шотландия) - "Аякс" (Голландия)

Группа B

20:00. "Рубин" (Казань, Россия) - "Сион" (Швейцария)

00:05. "Ливерпуль" (Англия) - "Бордо" (Франция)

Группа C

20:00. Краснодар" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

00:05. ПАОК (Греция) - "Габала" (Азербайджан)

Группа D

00:05. "Брюгге" (Бельгия) - "Наполи" (Италия)

00:05. "Легия" (Польша) - "Мидтюллан" (Дания)

Группа E

20:00. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Виктория" (Плзен, Чехия )

00:05. "Вильяреал" (Испания ) - "Рапид" (Австрия)

Группа F

00:05. "Марсель" (Франция) - "Гронинген" (Голландия )

00:05. "Брага" (Португалия) - "Либерец" (Чехия)

Группа G

22:00. "Лацио" (Италия) - "Днепр" (Украина)

22:00. "Русенборг" (Норвегия) - "Сент-Этьен" (Франция)

Группа H

22:00. “Бешикташ” (Турция) - "Скендербеу" (Албания)

22:00. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Спортинг" (Португалия)

Группа I

22:00. "Белененшес" (Португалия) - "Лех" (Польша)

22:00. "Базель" (Швейцария) - "Фиорентина" (Италия)

Группа J

22:00. "Карабах " (Азербайджан) - “Тоттенхем" (Англия)

22:00. "Монако" (Франция) - "Андерлехт" (Бельгия)

Группа K

22:00. "Шальке" (Германия) - АПОЭЛ (Кипр)

22:00. "Спарта" (Чехия) - “Астерас Триполис" (Греция)

Группа L

22:00. "АЗ Алькмаар" (Голландия ) - “Партизан" (Сербия)

22:00. "Аугсбург" (Германия) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)