Состоятся игры 3-го тура Лиги чемпионов

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут игры 3-го тура Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в первой игре тура на поле выдут команды в группах E, F, G и H.

Российский клуб ЦСКА примет "Монако". В другом матче встретятся английский "Тоттенхэм" и немецкий "Байер".

Лига чемпионов, групповые матчи, 3-й тур

18 октября

Группа E

22:45. ЦСКА (Россия) - "Монако" (Франция)

22:45. "Байер" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Очки: "Монако" - 4. "Тоттенхэм" - 3. "Байер" - 2. ЦСКА - 1.

Группа F

22:45. "Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

22:45. "Реал Мадрид" (Испания) - "Легия" (Польша)

Очки: "Боруссия" - 4. "Реал Мадрид" - 4. "Спортинг" - 3. "Легия" - 0.

Группа G

22:45. "Лестер" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

22:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Порту" (Португалия)

Очки: "Лестер" - 6. "Копенгаген" - 4. "Порту" - 1. "Брюгге" - 0.

Группа Н

22:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Севилья" (Испания)

22:45. "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Очки: "Ювентус" - 4. "Севилья" - 4. "Лион" - 3. "Динамо" - 0.

Отметим, что матчи в группах A, B, C и D пройдут завтра.