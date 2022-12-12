Состояние здоровья Пеле постепенно улучшается

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле постепенно улучшается, однако говорить о его выписке из больницы пока преждевременно.

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле постепенно улучшается, однако говорить о его выписке из больницы пока преждевременно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщили врачи Пеле.

"Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать", - говорится в распространенном заявлении.

Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом.

По данным газеты Folha de Sao Paulo, трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.