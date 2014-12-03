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    Состояние Пеле продолжает улучшаться

    Однако дата выписки пока не названа

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле улучшается, он остается в палате полуинтенсивной терапии в больнице Сан-Паулу, однако пока неизвестно, когда будет выписан, сообщает Report cо ссылкой на AFP.

    Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в конце ноября из-за инфекционного заболевания мочевыводящих путей. Пеле проходил курс гемодиализа, но впоследствии врачи отменили его.

    В сообщении больницы отмечается, что Пеле обходится без гемодиализа, у него нет температуры, он нормально питается.

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