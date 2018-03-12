Состояние Беюкаги Гаджиева ухудшилось

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Состояние моего отца не хорошее, он в реанимации. Изменений в положительную сторону нет. Наоборот, лекарства, поддерживающие его жизнь, тоже перестают действовать"

Об этом Report сказал Юсиф Гаджиев - сын члена Комитета тренеров АФФА Беюкаги Гаджиева.

По словам Ю.Гаджиева, состояние его отца, получающего лечение в Baku Medical Plaza, ухудшилось:

"Врачи бессильны. Проблема не только в сердце, опухоль в мозге всему мешает. Отказ двух основных органов не позволяет врачам что-то делать. Отец уже никого не узнает. Без операции улучшение состояния мозга невозможно. Но в нынешнем состоянии он не выйдет живым с операции".

Ю.Гаджиев отметил, что питание и передвижение отца усложнилось:

"Его сердце в очень плохом состоянии. Три раза проводились консультации. Дважды в Баку, один раз в Москве. Врачи называют чудом то, что он все еще жив. Он перенес тяжелейший инфаркт, но продолжает жить. Из-за невозможности операции его жизнь сохраняют самыми тяжелыми кардиологическими лекарствами".

8 февраля Б.Гаджиев перенес инфаркт. В Центральной клинической больнице ему на сердце установили два стента.

Отметим, что Б.Гаджиев в 2006 году завоевал чемпионство Азербайджана с клубом "Баку", в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 привел к чемпионству и кубку Азербайджана "Нефтчи". Кроме того, он впервые вывел "Нефтчи" в групповой этап лиги Европы в сезоне 2012-2013.