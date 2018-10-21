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    Состоялся очередной матч VIII тура Азербайджанской Премьер-лиги - ВИДЕО

    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII turun növbəti oyunu keçirilib

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Состоялся очередной матч VIII тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

    Как передает Report, на третьем матче недели "Сумгаит" принял "Сабах. По причине того, что в "Капитал Банк Арена" ведутся ремонтные работы, встреча состоялась в "Далга Арена".

    Единственный гол на 36-й минуте матча забил игрок хозяев Милош Босанчич.  После этой победы "Сабах" с 13 очками поднялся на 3 место. "Сумгаит" с 10 очками в активе расположился на 5 месте.


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