Состоялся футбольный матч между спортивными журналистами Азербайджана и Беларуcи с целью поддержки II Евроигр

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Находящиеся в Минске азербайджанские спортивные журналисты встретились с белорусскими коллегами на футбольном матче .

Как сообщает Report, встреча организованная с целью поддержки II Европейских игр "Минск-2019", состоялась на одном из многочисленных футбольных полей Ассоциации Футбольных Федераций Беларуси (ABFF).

Перед игрой капитаны команд обменялись памятными подарками. Пресс-секретарю ABFF Андрею Олейнику были переданы копии медалей I Европейских игр "Баку 2015" и IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", а также футболки посвященные Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Встреча завершилась вничью, со счётом 2:2. Голы азербайджанской команды забили Эркин Ибрагимов и Гюндуз Аббасзаде.

Отметим, что визит был организован при поддержке Министерства молодежи и спорта.