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Состоялось заседание исполнительного комитета АФФА

Состоялось заседание исполнительного комитета АФФА Состоялось заседание исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Футбол
13 апреля 2023 г. 12:36
Состоялось заседание исполнительного комитета АФФА

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи останется на своем посту.

Об этом Report сообщил член исполнительного комитета Заур Ахундов.

Он отметил, что после представления итальянским специалистом отчета было решено сохранить за ним пост главного тренера.

12:29

Состоялось заседание исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, на заседании главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи отчитался о выступлении команды на двух первых играх отборочного этапа ЕВРО-2024.

Итальянский специалист покинул заседание на час раньше членов исполнительного комитета.

Отметим, что сборная Азербайджана в отборочном этапе уступила сборной Австрии со счетом 1:4, Швейцарии – 0:5.

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