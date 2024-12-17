Состоялось заседание Исполкома АФФА

В административном здании АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) состоялось очередное заседание Исполнительного комитета.
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Затем были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.
Сначала был заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша о выступлении команды в Лиге наций УЕФА. Члены Исполнительного комитета ознакомились с мнением главного тренера о достигнутых результатах. Ф.Сантуш поделился своими ожиданиями относительно будущих перспектив сборной.
Затем технический директор АФФА Джахангир Гасанзаде представил отчет о выступлении национальных команд младших возрастных групп на отборочном этапе. Он ответил на вопросы членов Исполнительного комитета. Были выслушаны и учтены предложения и отзывы по этому поводу.
На заседании Исполнительного комитета была предоставлена информация о текущем состоянии стратегии развития АФФА. Документ будет представлен общественности в январе 2025 года.