Состоялось заседание Исполкома АФФА

В административном здании АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) состоялось очередное заседание Исполнительного комитета.

В административном здании АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) состоялось очередное заседание Исполнительного комитета.

Как сообщает Report , исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке дня заседания.

Затем были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.

Сначала был заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша о выступлении команды в Лиге наций УЕФА. Члены Исполнительного комитета ознакомились с мнением главного тренера о достигнутых результатах. Ф.Сантуш поделился своими ожиданиями относительно будущих перспектив сборной.

Затем технический директор АФФА Джахангир Гасанзаде представил отчет о выступлении национальных команд младших возрастных групп на отборочном этапе. Он ответил на вопросы членов Исполнительного комитета. Были выслушаны и учтены предложения и отзывы по этому поводу.

На заседании Исполнительного комитета была предоставлена информация о текущем состоянии стратегии развития АФФА. Документ будет представлен общественности в январе 2025 года.