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    Состоялось отчетное заседание клуба "Карабах-Вена"

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоялось обширное заседание футбольного клуба “Карабах-Вена”, выступающего в III Лиге Австрии.

    Как сообщает Report, третье по счету отчетное мероприятие клуба открыл вице-президент клуба Манфред Модли.

    В своем выступлении он рассказал о смысле слова “Карабах”, поведал о значимости этого края для Азербайджана, названии и истории клуба.

    Генеральный менеджер клуба Рамин Шукюров поделился своими мыслями о механизмах развития успешного управленчества, рассказал о предстоящих проектах, задачах и насущных проблемах. Затем выступили менеджер по маркетингу, главный тренер клуба и директор футбольной академии.

    Было принято решение ежегодно проводить обширные заседания клуба, носящие отчетный характер.

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