Состоялось отчетное заседание клуба "Карабах-Вена"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоялось обширное заседание футбольного клуба “Карабах-Вена”, выступающего в III Лиге Австрии.

Как сообщает Report, третье по счету отчетное мероприятие клуба открыл вице-президент клуба Манфред Модли.

В своем выступлении он рассказал о смысле слова “Карабах”, поведал о значимости этого края для Азербайджана, названии и истории клуба.

Генеральный менеджер клуба Рамин Шукюров поделился своими мыслями о механизмах развития успешного управленчества, рассказал о предстоящих проектах, задачах и насущных проблемах. Затем выступили менеджер по маркетингу, главный тренер клуба и директор футбольной академии.

Было принято решение ежегодно проводить обширные заседания клуба, носящие отчетный характер.