Состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись очередные матчи I тура Лиги наций УЕФА.
Как передает Report, в лиге D, где находится Азербайджан, Фарерские острова встретились со сборной Мальты.
Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля - 3:1. Т.к. другая встреча группы закончилось с нулевой ничьей (Азербайджан - Косово), островная команда поднялась на первое место. Азербайджан и Косово делят 2-3 места.
В лиге А сборная Польши не сумела победить команду Италии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 1-го тура лиги B сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В лиге С команда Сербии одержала победу в матче со сборной Литвы. Встреча прошла в Вильнюсе (Литва) на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Израиль в гостях уступил Албании (0:1). Футболист "Карабаха" Анси Аголли до конца игры остался на скамейке запасных.
7 сентября
Лига А
3 группа
22:45. Италия - Польша - 1:1
Голы: Жоржиньо, 78 (п). Петр Зелински, 40
Лига B
Группа 2
22:45. Турция - Россия - 1:2
Голы: Сердар Азиз, 41 - Денис Черышев, 13. Артём Дзюба, 49
Лига С
Группа 1
22:45. Албания - Израиль - 1:0
Гол: Таулант Джака, 55
4 группа
22:45. Сербия - Литва - 0:1
Гол: Душан Тадич, 38 (п).
22:45. Румыния - Черногория - 0:0
Лига D
3 группа
20:00. Азербайджан - Косово - 0:0
22:45. Фарерские острова - Мальта - 3:1
Голы: Йохан Эдмундссон, 31. Рене Йонсен, 38. Халлур Ханссон, 52 - Майкл Мифсуд, 42
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