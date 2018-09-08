Состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись очередные матчи I тура Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, в лиге D, где находится Азербайджан, Фарерские острова встретились со сборной Мальты.

Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля - 3:1. Т.к. другая встреча группы закончилось с нулевой ничьей (Азербайджан - Косово), островная команда поднялась на первое место. Азербайджан и Косово делят 2-3 места.

В лиге А сборная Польши не сумела победить команду Италии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 1:1.

В матче 1-го тура лиги B сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В лиге С команда Сербии одержала победу в матче со сборной Литвы. Встреча прошла в Вильнюсе (Литва) на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Израиль в гостях уступил Албании (0:1). Футболист "Карабаха" Анси Аголли до конца игры остался на скамейке запасных.

7 сентября

Лига А

3 группа

22:45. Италия - Польша - 1:1

Голы: Жоржиньо, 78 (п). Петр Зелински, 40

Лига B

Группа 2

22:45. Турция - Россия - 1:2

Голы: Сердар Азиз, 41 - Денис Черышев, 13. Артём Дзюба, 49

Лига С

Группа 1

22:45. Албания - Израиль - 1:0

Гол: Таулант Джака, 55

4 группа

22:45. Сербия - Литва - 0:1

Гол: Душан Тадич, 38 (п).

22:45. Румыния - Черногория - 0:0

Лига D

3 группа

20:00. Азербайджан - Косово - 0:0

22:45. Фарерские острова - Мальта - 3:1

Голы: Йохан Эдмундссон, 31. Рене Йонсен, 38. Халлур Ханссон, 52 - Майкл Мифсуд, 42