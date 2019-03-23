Состоялись очередные матчи I тура отборочного этапа ЕВРО-2020 - ФОТО

Состоялись очередные матчи первого тура отборочного группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передаёт Report, во второй день матчей состоялись 7 игр в 3 группах.

В группе A сборная Болгарии сыграла вничью с национальной командой Черногории со счётом 1:1. В составе хозяев с 69-й минуты на поле вышел легионер азербайджанского клуба "Карабах" Симеон Славчев. В той же группе сборная Англии принимала национальную команду Чехии. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. В составе сборной Англии Рахим Стерлинг отличился хет-триком.

В группе В сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины со счётом 0:0. В другом матче группы Люксембург на своём поле обыграл Литву со счётом 2:1. Отметим, что 25 марта сборная Литвы сыграет товарищеский матч со сборной Азербайджана.

В одном из матчей группы H сборная Андорры принимала национальную команду Исландии. Встреча состоялась в Андорра-ла-Велье на стадионе "Насьонал" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Ворота сборной Исландии защищал игрок азербайджанского "Карабаха" Ханнес Халлдорссон. В другом матче группы сборная Албании принимала Турцию. Встреча прошла в Шкодере на стадионе "Лоро Боричи" и также завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. В ещё одной встрече группы H сборная Молдавии принимала национальную команду Франции. Встреча состоялась в Кишинёве на стадионе "Зимбру" и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. В составе хозяев играл футболист азербайджанского "Сабаила" Евгений Кочук, который был заменён на 46-й минуте.

Группа А

Болгария 1 : 1 Черногория

0:1 – Мугоша – 50, 1:1 – Неделев – 82 (пен)

Англия 5 : 0 Чехия

1:0 – Стерлинг – 24, 2:0 – Кейн – 45+2 (пен), 3:0 – Стерлинг – 62, 4:0 – Стерлинг – 68, 5:0 – Калас – 84 (автогол)

Группа B

Португалия 0 : 0 Украина

Люксембург 2 : 1 Литва

0:1 – Черных – 14, 1:1 – Баррейро – 45, 2:1 – Родригес – 55

Группа H

Андорра 0 : 2 Исландия

0:1 – Бьярнасон – 22, 0:2 – Кьяртанссон – 80

Албания 0 : 2 Турция

0:1 – Йилмаз – 21, 0:2 – Чалханоглу – 55

Молдавия 1 : 4 Франция

0:1 – Гризманн – 24, 0:2 – Варан – 27, 0:3 – Жиру – 36, 0:4 – Мбаппе – 87, 1:4 – Амброс – 89