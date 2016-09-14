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    Состоялись некоторые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов

    Матч Манчестер Сити - Боруссия М перенесен из-за плохих погодных условий

    Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ Состоялись некоторые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Как передает Report, главным матчем игрового дня эксперты назвали встречу в Париже между ПСЖ и Арсеналом.

    Французский и английский клубы сыграли результативную ничью, при чем завершился матч в неполных составах - с обеих сторон были удаления.

    Барселона и Бавария разгромили своих соперников. Испанцы справились с Селтиком, а немцы обыграли Ростов.

    Матч Манчестер Сити - Боруссия М перенесен из-за плохих погодных условий.

    Группа А

    ПСЖ — Арсенал 1:1

    Голы: Кавани, 1 — Санчес, 78

    Базель — Лудогорец 1:1

    Голы: Штеффен, 80 — Кафу, 45

    Группа B

    Бенфика — Бешикташ 1:1

    Голы: Серви, 12 – Талиска, 90+3

    Динамо К – Наполи – 1:2

    Голы: Гармаш, 26 (1:0); Милик, 36 (1:1); Милик, 45+2 (1:2).

    Группа С

    Барселона - Селтик 7:0

    Голы: Месси, 3, 27, 60, Неймар, 50, Иньеста, 59, Луис Суарес, 76, 89

    Группа D

    Бавария - Ростов 5:0

    Голы: Левандовски, 28, пенальти, Мюллер, 45+2, Киммих, 53, 60, Бернат, 90

    ПСВ - Атлетико 0:1

    Голы: Сауль Ньигес, 43

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