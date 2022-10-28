Состоялись игры очередного тура Лиги конференций УЕФА

Подведены итоги пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Подведены итоги пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , после 16 матчей в 8 группах определились команды, вышедшие в плей-офф.

Английский "Вест Хэм" дома обыграл "Силькеборг" (Дания) и перед последним туром закрепил за собой лидерство в группе. "Днепр-1" из Украины одолел кипрский "Аполлон" и вышел в плей-офф. Турецкий "Сивасспор" также обеспечил себе путевку в плей-офф, обыграв ЧФР (Румыния).

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, V тур

27 октября

Группа А

20:45. "Фиорентина" (Италия) — "Башакшехир" (Турция) — 2:1

23:00. "Хартс" (Шотландия) – РФШ (Латвия) – 2:1

Очки: "Башакшехир" - 10, "Фиорентина" - 10, "Хартс" - 6, РФШ - 2.

Группа В

20:45. "Андерлехт" (Бельгия) — "Стяуа" (Румыния) — 2:2

23:00. "Вест Хэм" (Англия) — "Силькеборг" (Дания) — 1:0

Очки: "Вест Хэм" — 15, "Силькеборг" — 6, "Андерлехт" — 5, "Стяуа" — 2.

Группа С

20:45. "Вильярреал" (Испания) — "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) — 2:2

20:45. "Австрия" (Вена, Австрия) – "Лех" (Польша) – 1:1

Очки: "Вильяреал" — 13, "Лекс" — 6, "Хапоэль" — 4, "Австрия" — 2.

Группа D

20:45. "Словачко" (Чехия) - "Кёльн" (Германия) (игра отложена)

20:45. "Ницца" (Франция) — "Партизан" (Сербия) — 2:1

Счет: "Ницца" — 8 (5 игр), "Партизан" — 8 (5 игр), "Кёльн" — 4, "Словачко" — 4.

Группа Е

20:45. "Вадуц" (Лихтенштейн) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — 1:2

23:00. "Днепр-1" (Украина) — "Аполлон" (Лимассол, Кипр) — 1:0

Очки: "АЗ Алкмар" - 12, "Днепр-1" - 10, "Аполлон" - 4, "Вадуц" - 2

Группа F

23:00. "Мольде" (Норвегия) – "Юргорден" (Швеция) – 2:3

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) — "Гент" (Бельгия) — 1:1

Очки: "Юргорден" — 13, "Мольде" — 7, "Гент — 5, "Шэмрок Роверс" — 2.

Группа G

23:00. "Балкани" (Косово) – "Славия" (Прага, Чехия) – 0:1

23:00. "Сивасспор" (Турция) – ЧФР (Румыния) – 3:0

Очки: "Сивасспор" - 10, ЧФР - 7, "Славия" - 7, "Балкани" - 4.

Группа Н

23:00. "Базель" (Швейцария) – "Жальгирис" (Литва) – 2:2

23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) – "Пюник" (Армения) – 2:1

Очки: "Базель" - 8, "Слован" - 8, "Пюник" - 6, "Жальгирис" - 5.