 Наверх

Состоялась жеребьевка плей-офф ЕВРО-2020

Состоялась жеребьевка плей-офф ЕВРО-2020

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2020.

Как сообщает Report, мероприятие было проведено в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Согласно результатам жеребьевки Лиги Наций УЕФА команды путей А, В, С и D будут участвовать в матчах полуфинала и финала. Победители группы получат право на участие в ЕВРО-2020.

Полуфиналы пройдут 26 марта следующего года, а финальные матчи - 31 марта.

Путь А

Исландия - Румыния

Болгария - Венгрия

Путь В

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Словакия - Ирландия

Путь С

Шотландия - Израиль

Норвегия - Сербия

Путь D

Грузия - Беларусь

Северная Македония - Косово.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!