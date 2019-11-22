Состоялась жеребьевка плей-офф ЕВРО-2020

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2020.

Как сообщает Report, мероприятие было проведено в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Согласно результатам жеребьевки Лиги Наций УЕФА команды путей А, В, С и D будут участвовать в матчах полуфинала и финала. Победители группы получат право на участие в ЕВРО-2020.

Полуфиналы пройдут 26 марта следующего года, а финальные матчи - 31 марта.

Путь А

Исландия - Румыния

Болгария - Венгрия

Путь В

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Словакия - Ирландия

Путь С

Шотландия - Израиль

Норвегия - Сербия

Путь D

Грузия - Беларусь

Северная Македония - Косово.