Состоялась жеребьевка плей-офф ЕВРО-2020

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2020.
Как сообщает Report, мероприятие было проведено в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.
Согласно результатам жеребьевки Лиги Наций УЕФА команды путей А, В, С и D будут участвовать в матчах полуфинала и финала. Победители группы получат право на участие в ЕВРО-2020.
Полуфиналы пройдут 26 марта следующего года, а финальные матчи - 31 марта.
Путь А
Исландия - Румыния
Болгария - Венгрия
Путь В
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Словакия - Ирландия
Путь С
Шотландия - Израиль
Норвегия - Сербия
Путь D
Грузия - Беларусь
Северная Македония - Косово.
Şamo QuliyevАвтор новости