Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.
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Лига наций УЕФА
Сезон 2024/2025
Лига А
Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния.
Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
Группа 3: Австрия, Словения, Норвегия, Казахстан.
Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, победитель пары Литва/Гибралтар.
Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
Группа 4: Армения, Фарерские Острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
Группа 1: Проигравший в паре Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.
Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го