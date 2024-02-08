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Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.
Футбол
8 февраля 2024 г. 22:08
Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.

Как передает Report, на церемонии в Париже были объявлены составы групп в лигах A, B, C и D.

Лига наций УЕФА
Сезон 2024/2025
Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Австрия, Словения, Норвегия, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, победитель пары Литва/Гибралтар.

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Группа 4: Армения, Фарерские Острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа 1: Проигравший в паре Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

Начало турнира запланировано на сентябрь 2024 года, а финал состоится в июне 2025-го

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