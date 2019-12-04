​Состоялась жеребьевка Кубка регионов УЕФА

Прошла жеребьевка Кубка регионов УЕФА по футболу, сезона 2020/2021.
Как передает Report со ссылкой на АФФА, согласно жребию, азербайджанский представитель попал в группу А вместе с клубами Грузии, Эстонии и Швеции. Матчи пройдут с 21 по 27 июля следующего года в Швеции.
Если отечественный клуб займет первое место в этой группе, то во втором этапе сыграет с командами Чехии, Украины, Боснии и Герцеговины.
В случае, если команда станет вторым в Швеции, то в следующем этапе сыграет с Россией, Болгарией и Уэльсом.
Напомним, Азербайджан в Кубке регионов УЕФА представит сумгайытский клуб "Угур".
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