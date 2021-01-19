Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира

В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который будет проходить в феврале в Катаре.

В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который будет проходить в феврале в Катаре.

Как передает Report, "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов, начнет турнир с 1/2 финала. Также путевку в полуфинал автоматически получит победитель Кубка Либертадорес, который еще не определен.

В четвертьфиналах сыграют:

"Тигрес" (Мексика) - "Ульсан" (Южная Корея),

"Аль-Духаиль" (Катар) - "Аль-Ахли" (Египет).

Победитель Кубка Либертадорес встретится с "Тигресом" или "Ульсаном". "Бавария" в полуфинале сыграет с победителем матча "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли".

Первый полуфинал состоится 7 февраля, а второй - 8 февраля.