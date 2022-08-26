Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, на жеребьевке в Стамбуле был определен состав 8 групп.

Представитель Азербайджана "Карабах" в группе G встретится с "Олимпиакосом" (Греция), "Фрайбургом"(Германия) и "Нантом" (Франция).

Из турецких клубов "Фенербахче" сыграет в группе B с "Динамо" (Киев, Украина), "Ренном" (Франция) и АЕК (Ларнака, Кипр), а "Трабзонспор" встретится в группе H с "Црвеной Звездой" (Сербия), "Монако"(Франция), "Ференцварошем" (Венгрия).

Представитель Стамбула в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА уступил киевскому "Динамо" по сумме двух матчей - 0:0, 1:2.

Группа А: "Арсенал" (Англия), PSV (Нидерланды), "Будё Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария)

Группа B: "Динамо" (Киев, Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК (Ларнака, Кипр)

Группа С: "Рома" (Италия), "Людогорец" (Болгария), "Бетис" (Испания), HİK (Финляндия)

Группа D: "Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Юнион"(Берлин, Германия), "Юнион" (Бельгия)

Группа Е: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад"(Испания), "Шериф" (Молдова), "Омония" (Кипр)

Группа F: "Лацио" (Италия),"Фейеноорд" (Нидерланды), "Митьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия)

Группа G: "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция)

Группа H: "Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция)

Групповой этап Лиги Европы стартует 8 сентября.