Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Как передает Report , церемония прошла в Монако.

По итогам жеребьевки 32 команды были распределены по 8 группам, по 4 в каждой.

Группа А: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс";

Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион Берлин";

Группа D: "Бенфика", "Интер", "РБ Зальцбург", "Реал Сосьедад";

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик";

Группа F: "ПСЖ", "Боруссия" Д, "Милан", "Ньюкасл";

Группа G: "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз";

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен".