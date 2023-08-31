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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.
Футбол
31 августа 2023 г. 21:08
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Как передает Report, церемония прошла в Монако.

По итогам жеребьевки 32 команды были распределены по 8 группам, по 4 в каждой.

Группа А: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс";

Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион Берлин";

Группа D: "Бенфика", "Интер", "РБ Зальцбург", "Реал Сосьедад";

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик";

Группа F: "ПСЖ", "Боруссия" Д, "Милан", "Ньюкасл";

Группа G: "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз";

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен".

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