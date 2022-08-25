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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
25 августа 2022 г. 21:10
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, на церемонии, прошедшей в турецком Стамбуле, 32 команды были разделены на 8 групп по 4 человека в каждой.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет азербайджанский футболист Махир Эмрели, попал в группу E с итальянским "Миланом", английским "Челси" и австрийским "Зальцбургом".

Чешская команда "Виктория" (Пльзень), выбившая "Карабах" из соревнований в стадии плей-офф, сыграет в группе С вместе с немецкой "Баварией", испанской "Барселоной" и итальянским "Интером".

Группа А: "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи» (Италия)", "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория" (Пльзень, Чехия).

Группа D: "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).

Группа E: "Милан" (Италия), "Челси» (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Группа F: "Реал Мадрид" (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Селтик" (Шотландия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Копенгаген" (Дания).

Группа H: ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Отметим, что групповой этап стартует 6 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin püşkü atılıb

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