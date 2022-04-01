Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира по футболу в Катаре

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоялась в Дохе (Катар).

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоялась в Дохе (Катар).

Как передает Report, 32 команды были распределены по восьми квартетам. На данный момент известны 29 участников из 32, еще три путевки будут распределены по итогам стыковых матчей в марте.

Результаты жеребьевки

группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

группа В: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;

группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;

группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.