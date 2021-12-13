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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
13 декабря 2021 г. 15:41
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в ходе прошедшего в швейцарском Ньоне мероприятия определились пары этого раунда.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов планируются на 15 и 16, а также на 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала

"Бенфика" (Португалия) - "Реал Мадрид" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Лиль" (Франция)

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайдет" (Англия).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb

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