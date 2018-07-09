Состоялась жеребьёвка Суперлиги Турции

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка сезона 2018/2019 в Суперлиге Турции по футболу.

Как сообщает Report, чемпионат стартует 10 августа, а завершится 29 мая 2019 года.

Клуб "Трабзонспор", в котором играет нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, в первом туре встретится в гостях с "Башакшехир".

Победитель прошедшего чемпионата "Галатасарай" встретится на выезде с "Анкарагюджю". "Бешикташ" и "Фенербахче" проведут первый матч на своём поле. Они примут "Акхисарспор" и "Бурсаспор" соответственно.

Обнародованы даты дерби в турецкой Суперлиге:

IV тур: "Трабзонспор" - "Галатасарай"

VI тур: "Фенербахче" - "Бешикташ"

XI тур: "Галатасарай" - "Фенербахче"

XIII тур: "Трабзонспор" - "Фенербахче"

XIV тур: "Бешикташ" - "Галатасарай"

XVI тур: - "Бешикташ" - "Трабзонспор".