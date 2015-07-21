Состоялась жеребьевка сезона 2015-2016 года в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась жеребьевка сезона 2015-2016 года.

Как сообщает Report, на жеребьевке приняли участие 10 команд.

7 из них - "Карабах", "Интер", "Габала", "Нефтчи", АЗАЛ, "Хазар-Лянкяран" и "Сумгайыт" в прошлом сезоне выступали в высшей лиге, а "Зиря" и "Кяпяз" перешли "в элиту" из I дивизиона. Что же касается 10-ой команды, "Симург", не сумевшей участвовать в Премьер-лиге из-за материальных проблем, то ее заменила обладающая большим опытом команда "Раван".

Таким образом, определились игры тура. Путем жеребьевки состав пар будет нижеследующим:

"Габала" - "Карабах"

"Зиря - АЗАЛ"

"Нефтчи" - "Кяпяз"

"Хазар-Лянкяран" - "Интер"

"Раван" - "Сумгайыт".

Отметим, что за исключением клубов "Кяпяз", "Хазар-Лянкяран", "Габала" и "Сумгайыт", остальные команды проведут игры в Баку и прилегающих поселках.