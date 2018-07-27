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    Состоялась жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана на новый сезон

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана по футболу на сезон 2018/2019.

    Как сообщает Report, на организованном в административном здании АФФА мероприятии приняли участие президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев, генеральный директор структуры Мелик Гасанов и представители клубов.

    Согласно жеребьевке, программа первого тура определена следующим образом:

    4. "Кешля "- 8. "Сабах"

    5. "Карабах" - 3. "Зиря"

    6. "Габала" - 2. "Сабаил"

    7. "Сумгайыт" - 1. "Нефтчи"

    Отметим, что игры первого тура состоятся 11 - 12 августа.

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