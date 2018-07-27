Состоялась жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана на новый сезон

27 июля, 2018 13:25

https://report.az/storage/news/8be10a9f37bc194d785dc6a410cc88f0/478b301a-5412-4e52-a9a2-1646dd3df277_292.jpg Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана по футболу на сезон 2018/2019. Как сообщает Report, на организованном в административном здании АФФА мероприятии приняли участие президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев, генеральный директор структуры Мелик Гасанов и представители клубов. Согласно жеребьевке, программа первого тура определена следующим образом: 4. "Кешля "- 8. "Сабах" 5. "Карабах" - 3. "Зиря" 6. "Габала" - 2. "Сабаил" 7. "Сумгайыт" - 1. "Нефтчи" Отметим, что игры первого тура состоятся 11 - 12 августа.

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