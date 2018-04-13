Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы

13 апреля, 2018 14:44

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, мероприятие было организовано в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария). По результатам жеребьевки, команды полуфинала нижеследующие: "Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) Победитель пары "Марсель" - "Зальцбург" будет номинальным хозяином в финале. Отметим, что первые встречи полуфинала пройдут 26 апреля, а ответные - 3 мая. Финальный матч состоится 16 мая на одноименном стадионе во французском городе Лион.