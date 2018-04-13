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    Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы

    Мероприятие организовали в штаб-квартире УЕФА

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария).

    По результатам жеребьевки, команды полуфинала нижеследующие:

    "Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)

    "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

    Победитель пары "Марсель" - "Зальцбург" будет номинальным хозяином в финале.

    Отметим, что первые встречи полуфинала пройдут 26 апреля, а ответные - 3 мая.

    Финальный матч состоится 16 мая на одноименном стадионе во французском городе Лион. 

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