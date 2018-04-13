Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, мероприятие было организовано в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария).
По результатам жеребьевки, команды полуфинала нижеследующие:
"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)
"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
Победитель пары "Марсель" - "Зальцбург" будет номинальным хозяином в финале.
Отметим, что первые встречи полуфинала пройдут 26 апреля, а ответные - 3 мая.
Финальный матч состоится 16 мая на одноименном стадионе во французском городе Лион.
Təbriz QuliyevАвтор новости