Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов - СПИСОК

7 августа, 2015 15:53

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, представитель Шотландии "Селтик", обыгравший азербайджанский "Карабах", встретится с клубом "Мальмё" (Швейцария). Пары команд в корзине чемпионов: "Астана" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) "Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Хорватия, Загреб) "Селтик" (Шотландия) - "Мальмё" (Швейцария) "Базель" (Швеция) - "Маккаби" (Израиль) БАТЕ (Белоруссия) - "Партизан" (Сербия)

Пары команд в корзине нечемпионов: "Лацио" (Италия) - "Байер" (Германия) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Россия) "Рапид" (Австрия) - "Шахтер" (Украина) "Валенсия" (Испания) - "Монако" (Франция) Отметим, что первые игры раунда плей-офф состоятся 18 и 19 августа. Ответные игры пройдут 25 и 26 августа.