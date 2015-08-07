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    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов - СПИСОК

    Соперник Карабаха, которому он проиграл, отправится в Швейцарию

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу. 

    Как сообщает Report, представитель Шотландии "Селтик", обыгравший азербайджанский "Карабах", встретится с клубом "Мальмё" (Швейцария). 

    Пары команд в корзине чемпионов:

    "Астана" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр)

    "Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Хорватия, Загреб)

    "Селтик" (Шотландия) - "Мальмё" (Швейцария)

    "Базель" (Швеция) - "Маккаби" (Израиль)

    БАТЕ (Белоруссия) - "Партизан" (Сербия)


    Пары команд в корзине нечемпионов: 

    "Лацио" (Италия) - "Байер" (Германия)

    "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия)

    "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Россия)

    "Рапид" (Австрия) - "Шахтер" (Украина)

    "Валенсия" (Испания) - "Монако" (Франция)

    Отметим, что первые игры раунда плей-офф состоятся 18 и 19 августа. Ответные игры пройдут 25 и 26 августа. 

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