Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов - СПИСОК

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, представитель Шотландии "Селтик", обыгравший азербайджанский "Карабах", встретится с клубом "Мальмё" (Швейцария).
Пары команд в корзине чемпионов:
"Астана" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр)
"Скендербеу" (Албания) - "Динамо" (Хорватия, Загреб)
"Селтик" (Шотландия) - "Мальмё" (Швейцария)
"Базель" (Швеция) - "Маккаби" (Израиль)
БАТЕ (Белоруссия) - "Партизан" (Сербия)
Пары команд в корзине нечемпионов:
"Лацио" (Италия) - "Байер" (Германия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия)
"Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Россия)
"Рапид" (Австрия) - "Шахтер" (Украина)
"Валенсия" (Испания) - "Монако" (Франция)
Отметим, что первые игры раунда плей-офф состоятся 18 и 19 августа. Ответные игры пройдут 25 и 26 августа.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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