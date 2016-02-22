Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка Кубка Америки по футболу.
Как сообщает Report, 16 команд разделены по 4 группам. Последний победитель Кубка Америки - Чили попала в одну команду с финалистом - Аргентиной.
Группа A: США, Парагвай, Коста-Рика, Колумбия
Группа B: Бразилия, Перу, Гаити, Эквадор
Группа C: Мексика, Венесуэла, Ямайка, Уругвай
Группа D: Аргентина, Боливия, Панама, Чили
Отметим, что Кубок Америки пройдет 3-26 июня в США.
Sport DepartmentАвтор новости
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