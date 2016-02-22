Состоялась жеребьевка Кубка Америки

22 февраля, 2016 10:03

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка Кубка Америки по футболу. Как сообщает Report, 16 команд разделены по 4 группам. Последний победитель Кубка Америки - Чили попала в одну команду с финалистом - Аргентиной. Группа A: США, Парагвай, Коста-Рика, Колумбия Группа B: Бразилия, Перу, Гаити, Эквадор Группа C: Мексика, Венесуэла, Ямайка, Уругвай Группа D: Аргентина, Боливия, Панама, Чили Отметим, что Кубок Америки пройдет 3-26 июня в США.