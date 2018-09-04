Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Цюрих в штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате жеребьевки определились пары, которые поборются на турнире.

Открытие состоится 12 декабря между командами ОАЭ "Аль-Айн" и новозеландским "Веллингтоном". В четвертьфинале победитель раунда плей-офф сыграет с командой из Африканской конфедерации футбола (CAF). В другом матче 1/4 финала мексиканская "Гвадалахара" встретится с клубом из Азиатской конфедерации футбола (AFC). Это будет третьей игрой в турнире.

Мадридский "Реал", являющийся победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, стартует на турнире с полуфинала. В 1/2 финала "Реал" сыграет с победителем матча между "Гвадалахарой" и командой из AFC. В другом полуфинале команда из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сыграет с победителем другого четвертьфинала. Игры полуфинального этапа состоятся 18-19 декабря.

Финал и игра за третье место состоится 22 декабря.

Манаф Гасымбейли