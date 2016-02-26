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    ​Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

    Фенербахче встретится с португальским клубом

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, участвующий на континентальном турнире турецкий клуб "Фенербахче" встретится с португальским "Брага".

    Одна из интересных встреч пройдет между британскими клубами. Команды "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" будут бороться за право возвыситься в 1/4 финала.

    В 1/8 финала будут бороться:

    "Фенербахче" (Турция) - "Брага" (Португалия)

    "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Андерлехт" (Бельгия)

    "Базель" (Швейцария) - "Севилья" (Испания)

    "Вильярреал" (Испания) - "Байер" (Германия)

    "Атлетик" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

    "Ливерпуль" (Великобритания) - "Манчестер Юнайтед" (Великобритания)

    "Спарта" (Чехия) - "Лацио" (Италия)

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - Тоттенхэм (Великобритания).

    Первые игры в борьбе 16-ти команд пройдут 10 марта. Ответная игра состоится 17 марта.

    Отметим, что финальная встреча Лиги Европы состоится 18 мая на принадлежащем "Базель" и рассчитанном на 38 000 зрителей стадионе Sent Yakop Park. 

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