Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, участвующий на континентальном турнире турецкий клуб "Фенербахче" встретится с португальским "Брага".

Одна из интересных встреч пройдет между британскими клубами. Команды "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" будут бороться за право возвыситься в 1/4 финала.

В 1/8 финала будут бороться:

"Фенербахче" (Турция) - "Брага" (Португалия)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) - "Севилья" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Байер" (Германия)

"Атлетик" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Ливерпуль" (Великобритания) - "Манчестер Юнайтед" (Великобритания)

"Спарта" (Чехия) - "Лацио" (Италия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - Тоттенхэм (Великобритания).

Первые игры в борьбе 16-ти команд пройдут 10 марта. Ответная игра состоится 17 марта.

Отметим, что финальная встреча Лиги Европы состоится 18 мая на принадлежащем "Базель" и рассчитанном на 38 000 зрителей стадионе Sent Yakop Park.