Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря, 2015 15:53

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, в результате жеребьевки соперником "Барселоны" стал "Арсенал". Лига чемпионов, 1/8 финала "Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия) "Рома" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания) ПСЖ (Франция) - "Челси" (Англия) "Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания) "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия) ПСВ (Голландия) - "Атлетико" (Испания) "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия) "Динамо" (Киев, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) Первые игры состоятся 16-17, 23-24 февраля, а ответные игры - 8-9, 15-16 марта.