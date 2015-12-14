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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

    В результате жеребьевки соперником Барселоны стал Арсенал

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. 

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки соперником "Барселоны" стал "Арсенал".

    Лига чемпионов, 1/8 финала

    "Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия)

    "Рома" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

    ПСЖ (Франция) - "Челси" (Англия)

    "Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания)

    "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия)

    ПСВ (Голландия) - "Атлетико" (Испания)

    "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)

    "Динамо" (Киев, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)

    Первые игры состоятся 16-17, 23-24 февраля, а ответные игры - 8-9, 15-16 марта. 

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