Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, в результате жеребьевки соперником "Барселоны" стал "Арсенал".
Лига чемпионов, 1/8 финала
"Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия)
"Рома" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)
ПСЖ (Франция) - "Челси" (Англия)
"Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания)
"Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия)
ПСВ (Голландия) - "Атлетико" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)
Первые игры состоятся 16-17, 23-24 февраля, а ответные игры - 8-9, 15-16 марта.
Sport DepartmentАвтор новости
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