​Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, на мероприятии в шведском городе Ньен соперниками были команды, завершившие групповой этап на первых двух ступенях.

Финалисты турнира, испанские клубы "Реал Мадрид" и "Атлетико" стали соперниками представителей Германии, клубов "Баер" и "Шалке". А имеющий высокий титул клуб Бундеслиги "Бавария" стал соперником единственной продолжающей борьбу команде пост-советского пространства - украинскому "Шахтеру".

Результаты жеребьевки:

PSJ (Франция) - "Челси" (Великобритания)

"Манчестер Сити" (Великобритания) - "Барселона" (Испания)

"Баер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Ювентус" (Италия) - Борруссия" (Дортмунд, Германия)

"Шалке" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания)

"Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия)

"Арсенал" (Великобритания) - "Монако" (Франция)

"Базель" (Швейцария) - "Порту" (Португалия)

Отметим, что первые игры состоятся 17-18 и 24-25 февраля 2015 года, а ответные игры 10-11 и 17-18 марта.