Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

16 марта, 2018 15:40

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, церемония организована в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон. Помощником при жеребьевке был посол финального матча турнира, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В результате жеребьевки состав пар оказался следующим: "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия) "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия) "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания) "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия). Отметим, что первые встречи будут организованы 3-4 апреля на поле указанных первыми команд, а ответные матчи состоятся 10-11 апреля.