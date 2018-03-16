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    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

    Два клуба Испании и Италии стали соперниками

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report, церемония организована в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

    Помощником при жеребьевке был посол финального матча турнира, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    В результате жеребьевки состав пар оказался следующим:

    "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)

    "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)

    "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

    "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия).

    Отметим, что первые встречи будут организованы 3-4 апреля на поле указанных первыми команд, а ответные матчи состоятся 10-11 апреля. 

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