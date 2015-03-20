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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, церемония жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Согласно результатам жеребьевки, в 1/4 финале болельщики станут свидетелями мадридского дерби.
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 14-15 апреля, ответные встречи пройдут 21-22 апреля.
24 апреля в Ньоне состоится жеребьевка полуфинала. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе" 6 июня.
|Лига чемпионов
(1/4 финала)
|"ПСЖ" (Франция)
|"Барселона" (Испания)
|"Атлетико" Мадрид (Испания)
|"Реал Мадрид" (Испания)
|"Порту" (Португалия)
|"Бавария" (Германия)
|"Ювентус" (Италия)
|"Монако" (Франция)
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости