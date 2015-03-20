Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" сразится с "ПСЖ", а "Реал" встретится с "Атлетико"

20 марта, 2015 16:07

https://report.az/storage/news/6805f2a7028be8eea41455ed53434a09/d274ea05-b7ac-4033-a6da-c48a7ee2fdf2_292.jpg Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, церемония жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Согласно результатам жеребьевки, в 1/4 финале болельщики станут свидетелями мадридского дерби. Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 14-15 апреля, ответные встречи пройдут 21-22 апреля. 24 апреля в Ньоне состоится жеребьевка полуфинала. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе" 6 июня. Лига чемпионов

(1/4 финала) "ПСЖ" (Франция) "Барселона" (Испания) "Атлетико" Мадрид (Испания) "Реал Мадрид" (Испания) "Порту" (Португалия) "Бавария" (Германия) "Ювентус" (Италия) "Монако" (Франция)