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    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

    Барселона сразится с ПСЖ, а Реал встретится с Атлетико

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, церемония жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. 

    Согласно результатам жеребьевки, в 1/4 финале болельщики станут свидетелями мадридского дерби. 

    Первые матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 14-15 апреля, ответные встречи пройдут 21-22 апреля. 

    24 апреля в Ньоне состоится жеребьевка полуфинала. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе" 6 июня.

    Лига чемпионов  
    (1/4 финала)
    "ПСЖ" (Франция)"Барселона" (Испания)
    "Атлетико" Мадрид (Испания)"Реал Мадрид" (Испания)
    "Порту" (Португалия)"Бавария" (Германия)
    "Ювентус" (Италия)"Монако" (Франция)
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