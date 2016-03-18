Состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги

18 марта, 2016 16:21

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги по футболу. Как сообщает Report, последний победитель турнира "Севилья" встретится с другим испанским клубом "Атлетик". "Брага" (Португалия) - "Шахтер" (Украина) "Вильярреал" (Испания) - "Спарта" (Прага, Чехия) "Атлетик" (Испания) - "Севилья" (Испания) "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Ливерпуль" (Англия). Первые матчи состоятся 7 апреля, а ответные игры - 14 апреля.