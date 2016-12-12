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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

    Определились также соперники турецких клубов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определились соперники турецких клубов.

    "Османлыспор" стал соперником греческого "Олимпиакос", "Фенербахче" – соперником российского "Краснодара", а "Бешикташ" – израильского "Хапоэль" (Беэр-Шева).

    Состав пар следующий:

    "Атлетик" (Бильбао, Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

    "Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)

    "Астра" Джурджу (Румыния) - "Генк" (Бельгия)

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)

    "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)

    "Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)

    "Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания)

    "Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция)

    "Гент" (Бельгия) - "Tоттенхэм" (Англия)

    "Ростов" (Россия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

    "Краснодар" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)

    "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Фиорентина" (Италия)

    AZ Алкмар (Голландия) - "Лион" (Франция)

    "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Бешикташ" (Турция)

    ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия).

    Отметим, что матчи 1/16 финала пройдут 16-го и 23-го февраля. 

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