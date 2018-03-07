Состоялась XXV конференция АФФА

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Bulvar отеле состоялась очередная XXV конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, вначале был показан видеоролик, демонстрирующий голы, забитые сборной в прошлом году.

Открыв мероприятие, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поприветствовал представителей конференции, гостей и сотрудников СМИ. Р.Абддулаев коротко рассказал о мероприятиях, проведенных АФФА в отчетный период для развития футбола страны, отметил, что проделанные работа дают положительный результат.

Председатель мандатной комиссии Рамиш Малыев выступил с докладом и отметил полномочность конференции.

Для подсчета результатов голосования была избрана счетная комиссия в составе Ровшана Ахмедова, Вагифа Омарова и Керима Агаева.

Генсек Эльхан Мамедов отметил, что на конференции присутствуют представители УЕФА и ФИФА, пригласил куратора ФИФА по европейским странам Бьорна Вассалло зачитать обращение ФИФА к Конференции. После генсек выступил с докладом, был показан отчетный видеоролик.

Главбух АФФА Халид Джавадов представил финансовый отчет за 2017 год. После был заслушан отчет представителя независимой аудиторской организации Ульви Гасанова.

Руководитель Департамента массового футбола Джахангир Гасанзаде рассказал о работах, проделанных для повышения массовости футбола.

Тьерри Фавре выступил с презентацией программы HatTrick УЕФА.

Президент АФФА Р.Абдуллаев объявил о завершении работы конференции, поздравил участников конференции с наступающим Новруз байрамы, женщин – с Международным женским днем – 8 марта.