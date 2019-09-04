​Состоялась презентация логотипа ЧМ-2022

Официальная эмблема чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре была представлена по всему миру.

Как передает Report, дизайн эмблемы демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры. Помимо повторения формы трофея чемпионата мира, эмблема напоминает традиционную шерстяную шаль, которую носят в зимние месяцы в арабском регионе и регионе Персидского залива.

Изгибы в контуре фигуры представляют собой волнистость пустынных дюн, а неразрывная петля, символизирующая цифру восемь, является напоминанием о восьми стадионах, которые будут принимать матчи мирового первенства, также этот символ означает бесконечность и отражает цикличность чемпионата мира.

Для эмблемы чемпионата мира 2022 года был разработан специальный шрифт, переосмысливающий традиционную арабскую каллиграфию и сплавляющий традиции с современностью.

Чемпионат мира — 2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катар.