Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Нахчыванской автономной республике состоялась презентация кубка футбольного турнира за кубок Гейдара Алиева, посвященного 94-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Нахчыванской АР Азад Джаббаров и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

На мероприятии отметили, что на турнире, стартующем 26 мая, ожидается участие 6-8 команд. Согласно регламенту, команды будут разделены на две группы. Победителю достанется кубок, занявшим 2 и 3 места – медали. Кроме того, будут награждены победители и по другим номинациям.

Высота изготовленного в Турции кубка составляет 83 см, вес – 12 кг. На позолоченном главном призе изображен Г. Алиев.

Отметим, что "кубок Гейдара Алиева" организуется второй раз. В прошлом году победителем кубка стал клуб из Нефтчалы.