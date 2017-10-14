Состоялась еще одна встреча VIII тура рамказ Премьер-лиги Азерабайджана по футболу

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна встреча VIII тура в рамках Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на "Капитал Банк Арена" сошлись "Сумгайыт" и "Габала".

Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Фамусса Коне. Оставшись один-на-один с голкипером "Сумгайыта", Фархадом Валевом он открыл счет. Во втором тайме возглавляемая Самиром Абасовым команда пыталась сравнять счет, но так и не смогла этого сделать.

Имея после игры в активе 16 очков "Габала" занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. "Сумгайыт" с 10 очками – четвертый.

Отметим, что, в отчетном туре "Карабах” выиграл "Интер” со счетом 2:0, "Зиря" обыграла "Kапаз" 3:0. Последняя игра тура состоится 15 октября между "Сабаил” və "Нефтчи”.

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

18:00. "Сумгайыт” – "Габала” - 0:1

Гол: Фамусса Коне, 29

Арбитры: Рауф Джаббаров, Эльман Мусаев, Нахид Алиев, Ингилаб Мамедов

Представитель АФФА: Сакин Мамедзадэ

Арбитр-инспектор: Асим Худиев

"Капитал Банк Арена”

Турнирное положение: "Карабах" - 19, "Зиря" - 18, "Габала" - 16, "Сумгайыт" - 10, "Интер" - 8, "Сабаил" - 6, "Нефтчи", "Kапаз" - 4.