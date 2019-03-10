Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Состоялась еще одна игра XX тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, “Габала“ на своем поле обыграла “Cабаил” со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Джеймс Аденийи (49 и 55 минута). В составе гостей точный удар на счету Эльвина Юнусзаде (84 минута).

Таким образом “Габала“, набрав 28 очков сократила отставание от идущего третьим “Сабаила“ до 3 очков.

Отметим,что в стартовой игре Тура “Кешля“ разгромила “Сабах“ - 3:0. В матче “Карабаха“ и “Зиря“ зрители забитых голов не увидели. Завершится же тур игрой “Сумгайыта“ и “Нефтчи“, которая началась в 16:30.